فوز كلباء على بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم

أبوظبي في 22 أغسطس/ وام/ فاز كلباء على بني ياس 1-0 اليوم، على ملعب بني ياس في أبوظبي، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سامان قدوس لاعب كلباء في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد كلباء 3 نقاط، وبقي بني ياس بلا نقاط.