أمطار وفيضانات النيجر تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف

نيامي في 22 أغسطس/وام/أسفرت الفيضانات التي ضربت النيجر منذ بداية موسم الأمطار العام الجاري عن مصرع 47 شخصًا وتشريد أكثر من 56 ألف شخص ، وبدأت السلطات بتوزيع مساعدات غذائية، أبرزها الحبوب على المتضررين.

و طالبت فرق الإنقاذ بضرورة الالتزام بتدابير السلامة، بما في ذلك تجنب البقاء في المناطق المعرضة للفيضانات أو المساكن الهشة، وعدم عبور مجاري المياه أو الاحتماء تحت الأشجار. وشهدت النيجر العام الماضي فيضانات أودت بحياة نحو 400 شخص و تشريد أكثر من 1,5 مليون آخرين في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى خسائر كبيرة في الزراعة والثروة الحيوانية، ما دفع السلطات إلى تأجيل موعد بدء العام الدراسي لمدة شهر.

-خلا-