واشنطن تستضيف قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر المقبل

واشنطن في 22 أغسطس / وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن العاصمة الأمريكية واشنطن ستستضيف مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل، في مركز جون إف. كينيدي للفنون الاستعراضية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض، بحضور دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة المركز، وجياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، حيث تم التأكيد على أهمية الحدث كأحد أبرز المحطات على طريق تنظيم النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً.

ومن المقرر أن تجمع مراسم القرعة ممثلي المنتخبات، ومسؤولي المدن المستضيفة، ومندوبي وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب مجموعة من المشجعين، الذين سيتمكنون من حضور الحدث من خلال سحب خاص تنظمه "الفيفا" يشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُبث فعاليات القرعة، التي تنطلق في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، مباشرة إلى مختلف أنحاء العالم عبر شركاء البث الرسميين للفيفا.

يُذكر أن المنتخبات المضيفة الثلاثة تم تثبيتها في مواقع محددة ضمن جدول المباريات، وهي المكسيك (A1)، وكندا (B1)، والولايات المتحدة (D1). كما ستُستكمل قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة في مارس المقبل من خلال مباريات الملحق العالمي.