"الفجيرة للبيئة " تكرم الفائزين في مسابقة "صيفنا استدامة سلوكي يحفظ بيئتي"

الفجيرة في 22 أغسطس/ وام/ كرمت هيئة الفجيرة للبيئة، الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، ضمن المشاركين في المسابقة البيئية "صيفنا استدامة سلوكي يحفظ بيئتي"، والتي أطلقتها ضمن أنشطتها الصيفية لطلاب المدارس في دورتها الأولى، بهدف ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية بين الطلاب خلال فترة العطلة الصيفية للقيام بأنشطة بيئية خضراء تخدم بيئتهم المنزلية والمدرسية.

وأكدت سعادة أصيلة المعلا، مدير الهيئة، التي كرمت الفائزين، أن هذه المسابقة جاءت لترجمة وإبراز النتائج السنوية للحملات التوعوية التي تنفذها الفرق الميدانية من الكوادر المتخصصة في هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات الحكومية لتوعية طلاب المدارس بأهم القضايا البيئية المعاصرة .

وحصدت الطالبة شيخة خميس الكندي المركز الأول، تلتها الطالبة ريماس سالم الزيودي في المركز الثاني، والطالبة مريم يحيى البدري في المركز الثالث، والطالبة شيماء علي العيد في المركز الرابع.