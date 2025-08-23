البرتغال تسجل أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

لشبونة في 23 أغسطس / وام / أعلنت السلطات في البرتغال عن وفاة 1331 شخصا جراء موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد بين 27 يوليو الماضي و15 أغسطس الجاري، في زيادة ملحوظة للوفيات بلغت 25 % خلال هذه الفترة.

ووفقا للبيانات الرسمية، كانت الفئة العمرية التي تتجاوز 75 عاما هي الأكثر تضررا، حيث أدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة لديهم، خاصة أمراض القلب والجهاز التنفسي.

وسجلت المناطق الشمالية والوسطى وجنوب ألينتيخو أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة في البرتغال، وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية.

