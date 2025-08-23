"حكماء المسلمين" يدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

أبوظبي في 23 أغسطس / وام / أدان مجلس مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذا الهجوم الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أهمية حماية أمن المدنيين وسلامة العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، والالتزام بمضامين إعلان جدة، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب.

وجدد المجلس دعوته إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار.