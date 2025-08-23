"أوركسترا شرطة الشارقة" تعكس الحضارة الإماراتية في مهرجان "برج سباسكايا" الدولي في موسكو

موسكو في 23 أغسطس / وام / خطفت أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة أنظار جمهور الساحة الحمراء في موسكو، خلال مشاركتها المتميزة في النسخة الـ 17 من مهرجان "برج سباسكايا" الدولي للموسيقى العسكرية، بعد أن قدمت أداء فنيا رفيعا أبرز ثراء الثقافة الاماراتية.

ويعد المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 22 ولغاية 31 أغسطس الجاري، واحدا من أضخم ثلاثة مهرجانات من نوعه في العالم، إذ يجمع أفضل الفرق الموسيقية العسكرية الروسية والأجنبية، ووحدات الحرس الفخري لرؤساء الدول، وفرق الفولكلور الأصيلة، ويُسهم بشكل كبير في تنمية الحوار الثقافي بين البلدان، ويعزز أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين الدول والشعوب من أجل مستقبل سلمي أفضل.

وقدمت أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة معزوفاتها إلى جانب أكثر من 1500 موسيقي يمثلون نخبة الفرق العسكرية العالمية، لتؤدي دورا بارزا في تعزيز الحوار الثقافي وأواصر الصداقة بين الشعوب، وتبرز الوجه الحضاري لدولة الإمارات على أحد أهم المسارح الفنية الدولية.