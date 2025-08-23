الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لاستقبال العام الدراسي الجديد

أبوظبي في 23 أغسطس/ وام/ أكد الإسعاف الوطني بالحرس الوطني جاهزيته الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد،و تكثيف تواجده في الطرق الحيوية ومحيط المدارس، وتعزيز تنسيقه مع شركاء الخدمة الإستراتيجيين في قطاع الطوارئ، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للطلبة وأولياء الأمور ومستخدمي الطرق.

وستعمل الفرق الإسعافية على تعزيز انتشارها في المواقع الحيوية ومحيط المدارس ضمن خطة ديناميكية خلال أوقات الذروة، دعما للاستجابة الفورية للحوادث المحتملة، ومواكبة للزيادة المتوقعة في الحركة المرورية في تلك المناطق.

ودعت قيادة الحرس الوطني الجمهور إلى التواصل مع خط طوارئ الإسعاف الوطني (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة والتدخل الفوري.