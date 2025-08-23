"بلدية عجمان" تستكمل جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

عجمان في 23 أغسطس / وام/ أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والرقابية، التي تضمن توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلبة والكادر التعليمي.

وأوضح الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن الدائرة اعتمدت موردي الغذاء للمدارس ضمن خدمة اعتماد موردي الغذاء، للتحقق من سلامة الأغذية في المنشآت التعليمية، لضمان صحة وسلامة الطلبة.

وأضاف أن القطاع كثّف جهوده بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المدارس في الإمارة، واعتماد أحواض السباحة بالمباني التعليمية بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة المعتمدة.

و أكد أن الدائرة تنفذ برامج متكاملة منها إطلاق برامج توعوية وتثقيفية دورية في مجالات الصحة العامة، سلامة الغذاء، وحماية البيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين..