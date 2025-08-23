شرطة أبوظبي تطلع وفد متحف زايد الوطني على متحف المقطع

أبوظبي في 23 أغسطس/ وام/ اطلع وفد من متحف زايد الوطني، خلال زيارته متحف المقطع في إمارة أبوظبي، على المعروضات التاريخية التي يحتضنها المتحف، والتي تمثل ذاكرة وطنية توثق محطات بارزة في التاريخ الأمني والتطورات في المنطقة.

واستقبل قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق متحف المقطع بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، الدكتور بيتر ماغي مدير متحف زايد الوطني، حيث جرى خلال الزيارة التأكيد على أهميتها في تعزيز التعاون الثقافي بين المتاحف الوطنية، وإبراز حرص شرطة أبوظبي على توثيق الموروث الشرطي باعتباره ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة، ودوره البارز في غرس الوعي بأهمية صون الإرث التاريخي والمحافظة على المعالم الحضارية ونقلها للأجيال القادمة.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال عرض المواد التاريخية والعلمية وتبادل الخبرات المتحفية.