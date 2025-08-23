كرة القدم الإماراتية.. طموحات قارية وعالمية في الموسم الجديد

أبوظبي في 23 أغسطس/ وام/ تتطلع كرة القدم الإماراتية إلى تحقيق إنجارات واعدة خلال خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدة مشاركات خليجية، وقارية، وعالمية ، أبرزها للمنتخب الوطني الأول، والمنتخب الوطني الأولمبي، ومنتخب الشباب تحت 17 عاما، وكذلك الأندية.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، ينتظر المنتخب الأول المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك من خلال المرحلة الرابعة حيث يلتقي منتخبي عمان وقطر ضمن منافسات المجموعة الأولى، إذ يتأهل مباشرة إلى المونديال متصدر المجموعة.

ويشارك المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من منتخبات مصر، والأردن، والكويت أو موريتانيا ( المتأهل من التصفيات في نوفمبر المقبل).

وينتظر المنتخب الوطني الأولمبي المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما والمقررة في المملكة العربية السعودية العام المقبل، فيما تقام التصفيات شهر سبتمبر المقبل.

أما المنتخب الوطني للشباب تحت 17 عاما فيشارك في نهائيات كأس العالم للشباب والمقررة في الدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبالنسبة للأندية، فعلى المستوى الخليجي ستشارك 4 أندية في النسخة الثالثة من كأس السوبر الإماراتي القطري، ويقام خلاله 4 بطولات، وسيتم تحديد هذه الأندية لاحقا، إذ شارك في النسخة الماضية 4 أندية للمرة الأولى وتوجت به الفرق الإماراتية المشاركة، إذ نال شباب الأهلي لقب درع التحدي، ونال النصر لقب كأس السوبر، ونال الوصل لقب درع السوبر، فيما نال الوحدة لقب كاس التحدي.

وعلى المستوى القاري تشارك 3 أندية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد للموسم الثاني على التوالي، وهي الشارقة بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا2، وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والوحدة ثالث جدول ترتيب الدوري، فيما يشارك الوصل في دوري أبطال آسيا 2، وجميعها تنطلق سبتمبر المقبل.

ويشارك نادي العين في بطولة الأندية الخليجية، والمقرر انطلاقتها نهاية سبتمبر المقبل أيضا.

وأكد المحلل الرياضي سالم ربيع المدير الفني السابق لأندية الوصل والنصر، أن كرة القدم الإماراتية لديها ما يمكنها من تحقيق أفضل نتيجة خلال الفترة المقبلة في جميع المحطات المشاركة فيها.

وقال " لدينا منتخب وطني كامل المنظومة وقادر على تحقيق حلم بلوغ مونديال كأس العالم للمرة الثانية، وهي فرصة كبيرة يجب الحفاظ عليها بعد التغير الكبير مع المدرب كوزمين سواء من الجانب الفني أو من ناحية الاستعانة بعناصر جديدة".

وأضاف" بالنسبة للأندية فقد استعدت بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وأبرمت تعاقدات قوية ستكون كفيلة بتقديم الصورة الحقيقية لكرة القدم الإماراتية في جميع البطولات المشاركة فيها، خاصة في ظل الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي سواء من ناحية تتويج الشارقة بلقب دوري الأبطال 2، أو التتويج برباعية كأس السوبر الإماراتي القطري".

ويرى المحلل الرياضي أحمد حماد المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، أن كرة القدم جديرة بالثقة خلال الموسم الجديد، وسيكون التميز هو عنوانها في المرحلة القادمة، في ظل الاستعداد المبكر خاصة المنتخب الوطني الذي يواصل العمل بكل قوة مع المدرب كوزمين، والذي يركز على مزيد من التجمعات من أجل انسجام اللاعبين بعد ضم مجموعة جديدة.

وأوضح أن الأندية الإماراتية سيكون عليها دور كبير في المرحلة المقبلة خليجيا وقاريا من أجل الحفاظ على ما وصلت إلية في الموسم الماضي، بالتتويج بالسوبر الإماراتي القطري، وحصول الشارقة على لقب دوري الأبطال 2.

من جهته، قال المحلل الرياضي علي حميد أن كرة القدم الإماراتية أمامها فرصة كبيرة لتحقيق التميز على الساحتين القارية والعالمية، خاصة المنتخب الأول المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، إذ تمثل مواجهة عمان وقطر تحدياً كبيراً وفرصة ذهبية للوصول إلى النهائيات، خاصة أن المتصدر يتأهل مباشرة، مما يزيد من حماسة اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف أن بطولة كأس العرب في قطر تمثل اختباراً مهماً للمنتخب الأول أمام منتخبات قوية، مما يعزز من جاهزيته للمنافسات الكبرى.

واعتبر علي حميد أن مشاركة الفرق الإماراتية في بطولات آسيا والخليج تعكس تطور مستوى الكرة الإماراتية، خاصة مع وجود أندية مثل الشارقة، وشباب الأهلي، والوحدة، التي تمتلك خبرة وجاهزية عالية للمنافسة.

وأكد أن نجاح الأندية في البطولات القارية والخليجية، يعكس قوة الدوري الإماراتي ورغبته في التطور المستمر، ويعزز فرص كرة القدم الإماراتية في تحقيق إنجازات متميزة خلال الموسم القادم.