طقس الغد صحو غائم جزئيا

أبوظبي في 23 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً شمالاً وشرقاً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:49، والمد الثاني عند الساعة 01:53، والجزر الأول عند 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 19:43.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:42، والمد الثاني عند الساعة 22:38، والجزر الأول عند الساعة 16:51، والجزر الثاني عند الساعة 04:48.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى