"خيول الإمارات" تشارك في 3 سباقات بفرنسا غدا

باريس في 23 أغسطس/ وام / يحتضن مضمار "مونت دو مارسان" بفرنسا غداً، 3 سباقات للخيول العربية الأصيلة، برعاية إسطبلات الوثبة.

وتشارك في السباقات نخبة من خيول الإمارات، أبرزها "عساف"، و"شمروخ"، و"يافي"، و"بلسم"، و"إنصاف"، و"أصالة"، لياس لإدارة سباقات الخيل، و"الركاض" لإسطبلات الأصايل في فرنسا.

وتتنافس في سباق "بري داريا" لمسافة 2000 متر، 15 من الخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات، يتصدرها المهر "عساف"، بإشراف شارل جوردين، وقيادة نونو مانويل، و"خطاب"، بإشراف دي موريسون، وقيادة سيزار بيلمونت، و"شمروخ"، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة لو كولنس، و"يافي"، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، والمهر "الركاض"، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين.

وتم تقسيم سباق "بري دجيزكا"، إلى قسمين، الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 من المهرات الناشئة عمر ثلاث سنوات، ويمثل ياس لإدارة سباقات الخيل المهرة "إنصاف"، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جان بيرنارد أيجوم، و"بلسم"، بإشراف شارل جوردين، وقيادة نونو مانويل.

ويقام سباق "بري دجيزكا" الثاني لمسافة 2000 متر، بمشاركة 13 من المهرات الناشئة عمر ثلاث سنوات، ويمثل ياس لإدارة سباقات الخيل المهرة "أصالة"، بقيادة مايكل فورست، و"كوكب"، بقيادة ماكسيم فولون، وكلاهما بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد.