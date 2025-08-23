هزتان أرضيتان تضربان سواحل كامتشاتكا و جزر الكوريل الشمالية في روسيا

موسكو في 23 أغسطس/ وأم / ضربت هزة أرضية قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية في بيان له، أنه تم رصد الهزة على عمق 64,2 كيلومتر.

وتعرضت أيضا المنطقة القريبة من ساحل جزر الكوريل الشِّمالية اليوم، لهزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 49 كيلومترا، وأن سكان سيفيرو كوريلسك شعروا بالهزة، ولم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث تسونامي.

جدير بالذكر أن المنطقة شهدت في30 يوليو الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952، وبلغت قوته 8.8 درجة.

مق/زي