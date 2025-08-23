"الإمارات للمكتبات " تشارك في مؤتمر دولي بكازاخستان

أستانا في 23 أغسطس / وام / شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات، الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة نخبة من ممثلي الجمعيات المهنية وخبراء قطاع المكتبات والمعلومات من مختلف دول العالم.

واستعرض وفد الجمعية خلال جلسات المؤتمر، أحدث مبادراتها في مجال التحول الرقمي للمكتبات، وجهودها في تمكين الكوادر الوطنية في مجالات إدارة المعرفة وحفظ التراث، بالإضافة إلى مشاريعها الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتطوير البنية التحتية للمكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية في دولة الإمارات.

وعقد الوفد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي مؤسسات دولية مشاركة، بهدف بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وشهد المؤتمر اختيار سلطان المزروعي، ممثلاً عن جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، مراقباً لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمكتبات، في خطوة تعكس المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية المعنية بقطاع المكتبات والمعلومات.

وأكد فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم مسيرة التنمية الثقافية والمعرفية في الدولة، مشيراً إلى أن المؤتمر شكل فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل المكتبي في دولة الإمارات.