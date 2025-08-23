60 مشاركا من 8 دول في ملتقى "قادة الرياضة للجميع" بدبي

دبي في 23 أغسطس/ وام / يشارك 60 دارسا من 8 دول في ملتقى "قادة الرياضة للجميع"، الذي يعقد في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري.

وينظم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، الملتقى بالتعاون مع اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضة للجميع، والاتحاد العربي للرياضة للجميع.

ويتضمن الملتقى محاضرات حول مفهوم الرياضة للجميع ودورها المجتمعي، والدبلوماسية الرياضية، والعلاقات الدولية، وإدارة البرامج والمبادرات الرياضية، والشراكات الإستراتيجية في الرياضة للجميع، والقيادة الفعالة والتواصل المجتمعي.

وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الملتقى يعد إحدى المبادرات التدريبية والتنموية المتميزة، الهادفة إلى تأهيل كوادر رياضية قادرة على قيادة الأنشطة المجتمعية بكفاءة واحتراف.

وأشار العاجل إلى أن الملتقى يركز على بناء قدرات المشاركين في مجالات القيادة، والتخطيط، والإدارة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الأعمار والفئات، لتحقيق أثر ملموس في الصحة العامة، والتماسك الاجتماعي، وتعزيز روح الانتماء الوطني.