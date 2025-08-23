منتخب القوة البدنية يحصد 21 ميدالية في غرب آسيا بالدوحة

الدوحة في 23 أغسطس/ وام/ حصد منتخب الإمارات للقوة البدنية، 21 ميدالية في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية، التي اختتمت اليوم، في دولة قطر بمشاركة 10 دول.

وتوزعت ميداليات الإمارات على 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات .

فقد أحرز عبدالرحمن الجنيبي ذهبية و3 فضيات في وزن 63 كجم، بينما نال جون اندوس ذهبية وفضية وبرونزية وزن 105كجم، وحصد محمد الكعبي ذهبية و3 برونزيات في وزن 93 كجم، وحصد وليد جمول ذهبية وبرونزية الوزن المفتوح، وعيسى المرزوقي برونزية 83 كجم، و 3 ميداليات في بطل الأبطال والمجموع العام وأفضل لاعب.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية الإماراتية ولاعبي المنتخب الوطني للقوة البدنية، إنجازهم الدولي، مثمنا جهود الجهازين الفني والإداري، داعيا إلى تعزيز صفوف المنتخب بكل عناصر القوة والتميز استعدادا للاستضافة المقبلة لبطولة العالم للقوة البدنية التي ستقام في الفجيرة يونيو 2026.

وتوج فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي ورئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الزراعين، نخبة من الفائزين في البطولة، وثمن دعم ورعاية الشيخ عبد الله الشرقي، مشيرا إلى أن ذلك هو الذي مهد لتحقيق الإنجاز الدولي، لافتا إلى أن المنتخب سيواصل الاستعداد بعد استراحة قصيرة استعدادا للبطولات التالية.

وضمت بعثة منتخب الإمارات بجانب اللاعبين كلا من المدرب عبد الله المازمي، والحكم الدولي إبراهيم عبدالله جاسم العلي رئيس لجنة حكام القوة البدنية في الاتحاد إدارياً للبعثة، فيما مثل الإمارات في قيادة المنافسات الحكم الدولي سعيد الماس.