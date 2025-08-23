مكتبة محمد بن راشد تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي بكازاخستان

دبي في 23 أغسطس/وام/ اختتمت مكتبة محمد بن راشد، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، تحت شعار "اتحاد المعرفة.. بناء المستقبل"، من 18 إلى 22 أغسطس 2025 بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

واستعرضت المكتبة، خلال مشاركتها أبرز خدماتها ومبادراتها التي تمزج بين الطابعين التقليدي والحديث للمكتبات، إلى جانب تقنياتها المتطورة ومرافقها المتخصصة، كما عرّفت بجائزة محمد بن راشد للغة العربية. استقبلت المكتبة وفودا من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتبة بيت الحكمة، وجامعة زايد، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، وكازاخستان، وأذربيجان، وجنوب أفريقيا، وإسكتلندا، بالإضافة إلى ألمانيا، وماليزيا، ومنغوليا، ومولدوفا.

وزار ركن المكتبة كولزان إرزانوفا، الرئيس التنفيذي لرابطة المكتبات الجامعية في كازاخستان، والدكتورة هبة إسماعيل، رئيس شبكة المكتبيين العرب، والدكتورة كولبادان ماديباييف، رئيس الأنظمة المكتبية في كازاخستان، و كولميرا نورزانوفا، رئيس جامعة كازاخستان الوطنية لتأهيل المعلّمات، وشكّلت اللقاءات منصة حيوية للحوار حول آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات.

والتقى فريق المكتبة بالسيدة فيكي ماكدونالد، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، حيث تم تكريمها تقديرًا لدورها البارز في دعم وتطوير قطاع المكتبات على المستوى الدولي.

وقدّمت ماكدونالد جلسة خاصة تناولت فيها جهود الاتحاد الدولي حول العالم، مع الإشادة بالزيارة التي قامت بها إلى مكتبة محمد بن راشد، حيث عُرضت صور من الزيارة، وتم التعبير عن الشكر والتقدير لجهود المكتبة ومكانتها البارزة في دعم المعرفة والثقافة.

وشارك فريق المكتبة في العديد من ورش العمل المتخصصة.

واختتم وفد المكتبة مشاركته في المؤتمر، بجولة ميدانية إلى أبرز المكتبات العامة في العاصمة الكازاخستانية .