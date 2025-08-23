خالد بن سعود القاسمي يحضر أفراح المسافري

رأس الخيمة في 23 أغسطس/وام/ حضر الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله مايد سعيد بن مايد المسافري، بمناسبة زفاف نجله سعيد، إلى كريمة سيف عبدالله بن سعيد المسافري.

وقدّم الشيخ خالد بن سعود القاسمي، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

