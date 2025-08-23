شرطة أبوظبي تنفذ ورشة لتعزيز أمن الطرق

أبوظبي في 23 أغسطس/وام/ نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي ورشة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بعنوان "النقل الآمن واستخدام ذراع قف" وذلك ضمن جهودها لتعزيز أعلى معايير السلامة المرورية وحماية الطلبة أثناء تنقلهم من وإلى المدارس.

وتناولت الورشة أهم الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة والالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحدد وترك مسافة آمان كافية وعدم الوقوف في كتف الطريق ، واشتراطات السلامة الواجب توافرها في الحافلات المدرسية.

وكرم العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية المتميزين، بحضور العميد سيف حمد الزعابي النائب لشؤون الدوريات الأمنية في المديرية، مؤكدًا حرص شرطة أبوظبي على مواصلة جهودها في نشر الثقافة المرورية، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في حماية الطلبة وضمان وصولهم إلى مدارسهم بسلام.