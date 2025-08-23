خدمات البريد الأوروبية تعلق شحن الطرود لأمريكا بسبب رسوم الاستيراد

أثينا في 23 أغسطس/وام/ أعلنت خدمات البريد بعدد من الدول الأوروبية تعليق شحن الكثير من الطرود إلى الولايات المتحدة وسط حالة من عدم الوضوح بسبب رسوم الاستيراد الجديدة.

وذكرت خدمات البريد في كل من ألمانيا والدنمارك والسويد وإيطاليا اليوم“ السبت”أنها ستوقف شحن أغلب السلع إلى الولايات المتحدة بأثر فوري على أن تليها خدمات البريد في فرنسا والنمسا يوم الإثنين، والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء.

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، فإن السلع الدولية التي كانت معفاة في السابق من الرسوم الجمركية الأمريكية - تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار- ستخضع لرسوم الاستيراد اعتبارا من 29 أغسطس الجاري وستظل الرسائل والكتب والهدايا والطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 100 دولار معفاة من الجمارك.

وحدد إطار تجاري اتفقت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي رسوما جمركية بنسبة 15 % على الغالبية العظمى من المنتجات التي يتم شحنها من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح العديد من خدمات البريد الأوروبية أنها ستوقف الشحن الآن لأنه لا يمكنها ضمان دخول السلع للولايات المتحدة قبل 29 أغسطس الجاري.