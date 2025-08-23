تركيا تنهي العمل بآلية الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف

إسطنبول في 23 أغسطس /وام/ أنهت تركيا اليوم العمل بشكل كامل بآلية الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف مع إيقاف تجديد أو فتح حسابات جديدة ضمن هذا النظام باستثناء حسابات "YUVAM" المخصصة للمغتربين الأتراك.

وأوضح البنك المركزي التركي في بيان أن القرار جاء بعد اكتمال مرحلة إنهاء هذه الأداة المالية مبينا أن جميع التعليمات والأنظمة المتعلقة بها ستلغى نهائيا مع انتهاء آجال الحسابات السارية.

وكانت الآلية قد توقفت بالنسبة للشركات والمؤسسات منذ فبراير الماضي فيما استمر العمل بها للأفراد حتى اليوم ، وبلغت أرصدة هذه الحسابات ذروتها في أغسطس 2023 متجاوزة 140 مليار دولار قبل أن تتراجع تدريجيا من 32.5 مليار دولار مطلع العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار حاليا.

-خلا-