روما في 23 أغسطس/وام/كشفت بيانات “مرصد الاتحاد الوطني الإيطالي للشركات الإلكترونية والكهربائية”عن تباطؤ سوق الطاقة المتجددة في إيطاليا خلال النصف الأول من عام 2025 خاصةً في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح المرصد الإيطالي في بيان له أن القدرة المتصلة من الطاقة الشمسية بمنطقة بازيليكاتا بلغت 37 ميجاواط مقارنة بـ70 ميجاواط في الفترة نفسها من عام 2024 .. في حين انخفض عدد أنظمة الطاقة الشمسية المتصلة بها من 5947 إلى 2004 مشيرا إلى أن القدرة المنتجة بقطاع طاقة الرياح ارتفعت إلى 25 ميجاواط مقابل 1 ميجاواط في الفترة نفسها من عام 2024.. فيما انخفض عدد المحطات المتصلة من 13 إلى 4.

وأكدت ماريسول تشيستاري، ممثلة مجموعة "تشستاري" رئيسة مجتمع الطاقة المتجددة في موليتيرنو بإيطاليا أهمية مواكبة بقية المناطق الجنوبية الإيطالية للتطورات بمجال تخزين الطاقة خاصة مع اقتراب موعد 30 سبتمبر، الذي سيشهد أول مزاد لسوق التخزين على المدى الطويل حيث سيتم تخصيص 10 جيجاواط/ساعة من سعة التخزين الجديدة التي يجب تنفيذها بحلول عام 2028.

تهدف الخطة الإيطالية في هذا الصدد إلى تحقيق 71 جيجاواط/ساعة من سعة التخزين و9 جيجاواط من القدرة الإنتاجية بحلول عام 2030، بدعم مالي قدره 17.7 مليار يورو ما يعد خطوة حاسمة نحو استقلال الطاقة في إيطاليا.