فوز توتنهام على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لندن في 23 أغسطس/ وام/ فاز توتنهام على مانشستر سيتي 2-0 اليوم في استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط.

سجل ثنائية توتنهام كل من برينان جونسون، وجواو بالينا بالدقيقتين 35، و45+2.