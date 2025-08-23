فوز الظفرة والعين في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 23 أغسطس/ وام/ فاز فريق الظفرة على الوصل 3-1 اليوم في استاد حمدان بن زايد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة وضع الظفرة أول ثلاث نقاط في رصيده، وتوقف رصيد الوصل عند نفس الرصيد.

وبالجولة ذاتها فاز العين على دبا 3-2 في استاد دبا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويبقى فريق دبا بلا رصيد من النقاط.