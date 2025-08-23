رئيسة البنك المركزي الأوروبي:"العمالة الأجنبية أعطت دفعة قويه لاقتصاد منطقة اليورو"

وايومنج ( الولايات المتحدة) في 23 أغسطس/وام/ قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن تدفق العمال الأجانب أعطى دفعة قويه لاقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات القليلة الماضية ما أسهم في تعويض قلة ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.

وتسببت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ارتفاع عدد سكان التكتل إلى رقم قياسي العام الماضي على الرغم من انخفاض عدد المواليد.

وذكرت لاجارد في خطاب ألقته اليوم “السبت” في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية أن ارتفاع عدد العمال من خارج الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو أسهم في دعم اقتصاد التكتل على الرغم من تزايد تفضيل العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض القطاعات.

وأشارت لاجارد إلى أنه على الرغم من تمثيلهم حوالي تسعة بالمائة فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب أسهموا في نصف نمو (الاتحاد الأوروبي) خلال السنوات الثلاث الماضية وبدون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أشد صعوبة والناتج أقل.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيكون أقل بنحو ستة بالمائة مما كان عليه في 2019 دون العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعود في الأغلب إلى إسهام العمالة الأجنبية.

وارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى رقم قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي إذ عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي لعدد السكان للعام الرابع على التوالي.