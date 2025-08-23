زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل جواتيمالا و السلفادور

سان سالفادور في 23 أغسطس /وام/ ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر المحيط الهادئ قبالة ساحل جواتيمالا والسلفادور اليوم،ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية، أو خسائر بشرية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ووقع مركزه على مسافة 81 كيلومترا جنوب غرب أكاجوتلا بالسلفادور و107 كيلومترات جنوب جنوب شرق بورتو سان خوسيه في جواتيمالا.

-خلا-