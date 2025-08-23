أرسنال يفوز على ليدز بخماسية في الدوري الإنجليزي

لندن في 23 أغسطس/ وام/ فاز أرسنال على ليدز يونايتد 5-0 اليوم في ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد ليدز عند 3 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها فاز بورنموث على وولفرهامبتون 1-0، وفاز بيرنلي على سندرلاند 2-0، وفاز برينتفورد على استون فيلا 1-0.