انطلاق بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج بنسختها الأولى"الاثنين" برعاية محمد الشرقي

الفجيرة في 23 أغسطس/وام/ تنطلق بعد غد (الاثنين) النسخة الأولى من بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقرنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة النادي وإيفان سيروني، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

ووجه الدكتور عبدالله آل بركت الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته للبطولة والتي من شأنها أن تسهم في إخراجها وفق أعلى مستويات التنظيم والتميز.. ووصف البطولة بأنها ستكون إحدى أقوى البطولات العالمية استنادًا إلى متوسط تصنيفات اللاعبين المشاركين مشيرًا إلى أن استضافة هذه البطولة تعكس المكانة المرموقة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على الساحة الدولية.

وقال إن إقامة البطولة في مجمع النادي الجديد بمشاركة نخبة من أبطال العالم المصنفين إلى جانب نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين تأتي دعمًا لجهود النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج لتعزيز مكانة الشطرنج الإماراتي عالميًا.

وكشف عن استضافة الفجيرة، ضمن الفعاليات المصاحبة اجتماع لجنة حكام الاتحاد الدولي للشطرنج إضافة إلى دورة اللعب النظيف.

من جانبه، أعلن إيفان سيروني أن البطولة ستشهد مشاركة 600 لاعب من 75 دولة، موزعين على ثلاث فئات رئيسية وهي فئة السوبر ستار للاعبين المصنفين بتصنيف 2560 فما فوق والتي تضم 44 لاعبًا ضمن جولات الفيدا سيركت المصنفة الأقوى عالميًا وبطولة الأساتذة (الماستر) للمصنفين فوق 2200 بمشاركة نحو 330 لاعبًا؛ إلى جانب البطولة المفتوحة للاعبين تحت تصنيف 2200 والتي ستشهد مشاركة بارزة لعدد من اللاعبين الإماراتيين منهم عمار السدراني وروضة السركال وعمران الحوسني وعبدالرحمن الطاهر.