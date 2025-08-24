فريق الشارقة يحصد لقب الجولة الافتتاحية في مونديال الفورمولا1 بإندونيسيا

توبا – أندونيسيا في 24 أغسطس/ وام/ أحرز فريق الشارقة للفورمولا1 لقب الجولة الافتتاحية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، في بحيرة توبا الإندونيسية، صباح اليوم.

وتمكن الزورق رقم 17 بقيادة البطل روستي ويت من فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق الرئيسي، متوجا بالمركز الأول، ومكررا إنجازه العام الماضي، وجاء وصيفاً زورق فريق الفيكتوري 3 بقيادة آليك ويكستروم، وثالثًا الزورق رقم 9 بقيادة البريطاني بين يجلف، ورابعاً الزورق رقم 18 لفريق الشارقة أيضاً بقيادة ستيفان آراند.

وحصد زورق فريق أبوظبي 5 بقيادة منصور المنصوري المركز الثاني عشر، بينما لم يتمكن زورق أبوظبي 6 بقيادة إريك ستارك من إكمال السباق بعد حادث تصادم مبكر مع الزورق 7 بقيادة الفرنسي بيتر مورين في اللفة الأولى.

وتصدر روستي ويت الترتيب العام للبطولة بهذا الإنجاز المزدوج برصيد 29 نقطة، بعد أن جمع بين لقب السباق الرئيسي ووصافة سباق السبرنت مساء أمس، ليؤكد أحقيته بصدارة الجولة الافتتاحية، ويضع فريق الشارقة على القمة منذ البداية.