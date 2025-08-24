شرطة أبوظبي تختتم برنامج "مشغل المستقبل للطائرات بدون طيار"

أبوظبي في 24 أغسطس /وم/ اختتمت إدارة طيران شرطة أبوظبي، التابعة لقطاع العمليات، فعاليات برنامجها الصيفي "مشغل المستقبل للطائرات بدون طيار"، الذي أقيم بمطار البطين الخاص في أبوظبي، بمشاركة 61 طالبًا من أبناء المنتسبين وطلبة المدارس ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 17 عامًا.

جاء البرنامج في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تنمية المهارات التقنية لدى النشء، وتزويدهم بخبرات عملية ومعرفية حديثة تسهم في إعداد جيل مبتكر وواٍع قادر على تسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والوطن.

وشمل البرنامج سلسلة من المحاور التفاعلية والتدريبية تضمنت محاضرات تعريفية في علوم الطيران، وإجراءات السلامة الجوية، وآلية عمل غرفة العمليات، إضافة إلى التعريف باستخدامات الطائرات بدون طيار في القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأكد العميد طيار سعيد سالم المرر مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي أن البرنامج يعكس التزام شرطة أبوظبي بتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، واستثمار طاقاتهم في مسارات علمية وتقنية تسهم في صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز من قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة، ويحفزهم على الابتكار والتفكير الإبداعي، واستغلال إجازتهم الصيفية بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.