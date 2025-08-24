الإمارات لبر الوالدين تختتم فعاليات “المركز الصيفي الأول لعام 2025 برأس الخيمة

رأس الخيمة في 24 أغسطس / وأم / اختتمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين برأس الخيمة ” وبالتعاون مع مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة التابع لوزارة تمكين المجتمع، فعاليات “المركز الصيفي الأول لعام 2025 ” تحت شعار “كنوز الماضي بأيادي المستقبل” تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والذي أقيم تحت رعاية وتوجيهات معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للجمعية.

حضرالحفل الختامي الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد المعلا عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين و سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، و سعادة نسرين بن درويش عضوة مجلس إدارة ورئيسة الهيئة الإدارية للجمعية فرع دبي ونادية صالح النعيمي عضو مجلس إدارة المدير التنفيذي للجمعية فرع رأس الخيمة وعدد من المسؤولين والمشاركين، وأولياء الأمور، الذين أثنوا على جهود الجمعية في تنظيم فعاليات هادفة ومثرية للأبناء.

و أكد سعادة المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين أن المركز الصيفي الأول كنوز الماضي بأيادي المستقبل يجسد رؤية الجمعية في دعم الأجيال." .

ومن جانبه ثمن الشيخ خالد بن عبد الله المعلا جهود جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في خدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية دعم الأبناء وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم ومواهبهم. بدوره، عبر سعادة سالم المفتول عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي للنشاط الصيفي الأول، مشيداً بجهود جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في تنظيم فعاليات متميزة للأبناء.

وقالت نادية النعيمي : تضمن النشاط الصيفي الأول مجموعة متنوعة من الفعاليات التعليمية، والترفيهية، والثقافية، والرياضية، التي استهدفت تنمية مهارات الأبناء وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المشاركين والمتطوعين والجهات الداعمة للنشاط الصيفي الأول، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات وتحقيق أهدافها. كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأبناء المتميزين في مختلف الأنشطة. وتكريم الأمهات المنتسبات للجمعية بمناسبة يوم المراة الاماراتية.