دبي تشهد افتتاح 25 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة خلال العام الدراسي 2025-2026

دبي في 24 أغسطس/وام/ يشهد قطاع التعليم الخاص في دبي نمواً متسارعاً خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026، مع افتتاح 16 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، و6 مدارس خاصة جديدة إضافة إلى 3 جامعات دولية مرموقة تستقبل طلبتها في مختلف التخصصات.

وستسهم هذه المؤسسات التعليمية في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة عبر توفير 11700 مقعد دراسي جديد في المدارس، وأكثر من 2400 مقعد في مراكز الطفولة المبكرة، مما يمنح العائلات خيارات تعليمية متنوعة، ويثري تجارب التعليم والتعلّم لكل متعلم في دبي، ويُعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتعليم عالي الجودة.

تتوزع المدارس الجديدة بواقع خمس مدارس تقدم المنهاج البريطاني، وهي مدرسة جيمس للبحث والابتكار في مدينة دبي الرياضية، ومدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية في سيتي أوف أرابيا، ومدرسة دبي البريطانية - ميرا، ومدرسة دبي للتخاطب بالإنجليزية في المدينة الأكاديمية، ومدرسة الفنار في ند الشبا، إضافة إلى مدرسة واحدة تطبق المنهاج الفرنسي وهي المدرسة الفرنسية الدولية الخاصة في مدُن.

وتوفر مراكز الطفولة المبكرة الجديدة من جانبها مناهج تعليمية متنوعة حيث يُطبِّق 11 مركزاً منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، وتطبق 3 مراكز المنهاج الإبداعي، في حين يطبِّق مركز واحد جديد منهاج «مونتيسوري»، وآخر منهاج «مابل بير».

يأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من أولياء الأمور على خيارات تعليمية متنوعة وعالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويشهد قطاع التعليم العالي بدوره نمواً ملحوظاً بانضمام مؤسسات أكاديمية مرموقة، من أبرزها المعهد الهندي للإدارة – أحمد أباد، الذي يحتل المرتبة 27 عالمياً في تصنيف QS للجامعات حسب التخصص في إدارة الأعمال، والجامعة الأمريكية في بيروت التي تحتل المرتبة 237 عالمياً، وكلية فقيه للعلوم الطبية من المملكة العربية السعودية.

وقالت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن منظومة التعليم الخاص في دبي تواصل نموها من حيث الحجم والجودة والتنوع ويعكس افتتاح هذه المدارس الجديدة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية الجديدة هذا العام الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لإمارة دبي ويواكب مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 نحو ضمان توفير تعليم عالي الجودة لكل طالب في رحلته التعليمية.

وأضافت أن استقطاب مؤسسات دولية موثوقة ونماذج تعليمية مبتكرة، من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة تمكّن طلبتنا من الازدهار، وتدعم في الوقت ذاته أهداف خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.

ويضم قطاع التعليم الخاص في دبي حالياً 331 مركزاً للطفولة المبكرة، و233 مدرسة، و44 مؤسسة للتعليم العالي.