النمسا تؤيد فكرة تشكيل اتحاد دفاعي مشترك لدول الاتحاد الأوروبي

فيينا في 24 أغسطس /وام/ أيدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، فكرة تشكيل اتحاد دفاعي مشترك لدول الاتحاد الأوروبي وقالت إن النمسا تشعر بمسؤولية إزاء المساهمة في اتحاد دفاعي أو وحدة دفاعية" بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

وحثت الوزيرة النمساوية، أثناء مشاركتها في المنتدى الأوروبي "ألباخ"، الذي يُعقد سنوياً في ولاية "تيرول" النمساوية، الدول الأوروبية على التحدث "بصوت واحد" فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية، وانتقدت سياسة التصويت بالإجماع واستخدام حق النقض داخل الاتحاد الأوروبي ".

وعن سياسة حياد النمسا قالت الوزيرة إنه “لا يمكن للمرء أن يكون محايدًا في مواجهة تهديد أمن أوروبا”.