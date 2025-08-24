البرلمان العربي يدين استهداف قافلة إنسانية شمال دارفور بالسودان

القاهرة في 24 أغسطس/وام/أعرب البرلمان العربي عن إدانته لاستهداف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والأطقم الإنسانية والإغاثية وتجنيبهم ويلات الصراع.

وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم -ضرورة احترام ما ورد في إعلان جدة، لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين وصولها دون عوائق، بهدف المساعدة في إنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق الأمن والاستقرار في سائر أنحاء السودان.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الثابت والداعم للسودان وشعبه وحرصه الدائم على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمه لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق أمنه واستقراره.