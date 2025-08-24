‎ هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق مشاريعها في ملاوي

عجمان في 24 أغسطس / وام / تعتزم هيئة الأعمال الخيرية العالمية إطلاق وتنفيذ مشاريع خيرية متنوعة في دولة ملاوي تشمل

بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم ومراكز صحية، إلى جانب كفالة الأيتام ورعاية أسرهم.

و لهذه الغاية يزور وفد الهيئة برئاسة سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة ملاوي ، وذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية الاحتياجات الأساسية وتعزيز مقومات الاستقرار في المناطق المحتاجة هناك.

وأكد الخاجة أن هذه المشاريع تمثل باكورة لبرامج أوسع سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه وغيرها.