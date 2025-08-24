مركبة" دراغون" تنقل 2270 كيلوغراما من الإمدادات لمحطة الفضاء الدولية

واشنطن في 24 أغسطس /وام/ أطلقت اليوم، مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"مركبة الشحن الفضائية /دراغون سي ار اس-33/ إلى محطة الفضاء الدولية.

تم إطلاق المركبة على متن الصاروخ الحامل فالكون 9، من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتنقل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية نحو 2270 كيلوغراما من الإمدادات التابعة لناسا، تشمل عدداً من التجارب العلمية لدراستها في بيئة الفضاء، إضافة إلى الطعام والإمدادات والمعدات اللازمة لرواد الفضاء المقيمين في المحطة.

وأكدت سبيس إكس عودة الجزء الأول من الصاروخ إلى الأرض بنجاح بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع حيث هبط على متن سفينة سبيس إكس الآلية في المحيط الأطلسي، ومن المقرر أن تلتحم المركبة الفضائية بشكل مستقل بالمحطة الفضائية غدا الإثنين.

ويتوقع أن تبقى كبسولة "دراجون سي ار اس-33" متصلة بمحطة الفضاء الدولية حتى ديسمبر المقبل، بعد ذلك، سيقوم رواد الفضاء بتحميلها بشحنات وتجارب علمية منجزة لإعادتها إلى الأرض.

-خلا-