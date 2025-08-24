طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 24 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، و حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 02:33 و الجزر الأول عند 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 23:24 ، و الجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 65 25

دبي 38 30 80 25

الشارقة 41 30 70 25

عجمان 38 30 65 30

أم القيوين 40 31 65 30

رأس الخيمة 42 31 70 25

الفجيرة 37 31 80 45

العـين 43 31 55 20

ليوا 43 32 65 20

الرويس 42 33 65 25

السلع 43 34 65 25

دلـمـا 41 35 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 38 34 80 35

أبو موسى 38 34 80 45