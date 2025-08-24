فيتنام تجلي أكثر من 300 ألف شخص تحسبا لإعصار "كاجيكي"

هانوي في 24 أغسطس /وام/ تعمل السلطات الفيتنامية على إجلاء أكثر من 300 ألف شخص، مع إلغاء رحلات جوية داخلية عشية وصول الإعصار "كاجيكي"، المتوقّع وصوله إلى الساحل الشرقي لفيتنام غدا.

وبحسب السلطات المختصة سيتم ترحيل أكثر من 325 ألفا و 500 شخص في خمس محافظات ساحلية إلى مدارس ومبان عامة حوّلت إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وحذرت خدمة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية من أن الوضع شديد الخطورة ولا ضمانات لأي مركبة أو منشأة، مثل سفن السياحة أو الصيد، فضلا عن منشآت تربية الأحياء المائية.

-خلا-