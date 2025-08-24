شرطة دبي تستضيف ورشة "منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات" أكتوبر المقبل

دبي في 24 أغسطس / وام / ينظم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشة عمل بعنوان “منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات”، وذلك في أكتوبر المقبل بدبي.

وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن الورشة تأتي تنفيذاً لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الحادي والأربعين الذي عقد بالدوحة في نوفمبر الماضي، بهدف مناقشة أفضل السبل لمنع إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات.

وأوضح العميد بن مويزة أن الورشة ستتناول أهم الاستراتيجيات والسبل وتبادل الخبرات والتجارب في الحد من الترويج غير المشروع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى توصيات تسهم في تعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة هذه الظاهرة، والحفاظ على المجتمعات من آثارها السلبية، مشيراً إلى أن الورشة سترسخ مبدأ وحدة المسؤولية المجتمعية في مكافحة آفة المخدرات والحد من أضرارها.

من جانبه، أكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن الدعوة ستوجه إلى جميع شركات التواصل الاجتماعي العاملة في دولة الإمارات للمشاركة في الورشة، بهدف الخروج بتوصيات مشتركة تحقق سلامة المستخدمين، ومكافحة المحتوى الضار، وتعزيز الشفافية، وحماية الخصوصية، إلى جانب استعراض جهود الشركات ومقترحاتها بشأن التصدي لمحاولات العصابات الإجرامية استغلال المنصات الرقمية في الترويج للمخدرات