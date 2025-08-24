وفد " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يزور المجلس العلمي الأعلى بالرباط

الرباط في 24 أغسطس/وام/ قام وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، وأمينه العام سعادة الدكتور سبع سالم الكعبي، بزيارة لمقر المجلس العلمي الأعلى في العاصمة المغربية الرباط.

كان في استقبال الوفد سعادة محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والدكتور سعيد شبار الكاتب العام للمجلس، إلى جانب عدد من العلماء والخبراء.

بحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في الشأن الإفتائي من خلال تبادل الخبرات والدراسات، والتأهيل والتدريب، وإقامة ورش علمية متخصصة، مؤكدين عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

واستعرض المجلس العلمي الأعلى بالمغرب أمام وفد الدولة مهامه وأدواره الرئيسة في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز منهجية التيسير والاعتدال في الفتوى، والإنتاج العلمي الرصين، بما يسهم في حماية المجتمع من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وأعرب معالي الشيخ عبدالله بن بيه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، رحمهما الله، وترسخت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.

وأكد معاليه أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسستين بما يسهم في تطوير وضبط المنهجية العلمية للإفتاء، ومواكبة المستجدات والنوازل، وإيجاد حلول فقهية مؤصلة تتناسب مع متغيرات العصر.

وقدم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي عرضاً تعريفياً حول مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استعرض فيه رؤيته ورسالته في تقديم إفتاء معتدل وموثوق، بقدرات وطنية مؤهلة، وبالاستفادة من أحدث المنظومات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الزيارة، أهدى معالي الشيخ عبدالله بن بيه نسخة من إصدار“وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية”، ونسخة من أعمال المؤتمر العالمي الثاني “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية” الذي نظمه المجلس للمجلس العلمي الأعلى في المغرب الذي أهدى بدوره مجموعة من إصداراته العلمية في مجال الإفتاء لوفد الإمارات.