12 ميدالية ملونة حصاد منتخب الإمارات للكاراتيه في البطولة العربية بالأردن

عمان في 24 أغسطس / وام / اختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه أمس مشواره في البطولة العربية التي استضافتها الأردن في صالة الجامعة الألمانية الأردنية، بالحصول على 12 ميدالية ملونة تنوعت ما بين 3 فضيات، و9 برونزيات.

وأقيمت منافسات البطولة بمشاركة 360 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

شهد المنافسات الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة وكبار الشخصيات.

وحققت شيخة اليافعي فضيتين في فئة السيدات، وفئة الآنسات كاتا، ومهرة يعقوب فضية وزن تحت 53 كجم – آنسات كوميتيه، كما حقق وكريم رامي برونزيتين في فئة الرجال وتحت 21 سنة كاتا، وفريق الرجال جماعي برونزية الكاتا، وشيخة جوهر برونزية وزن تحت 48 كجم – آنسات كوميتيه، وملك الحاج برونزية وزن تحت 84 كجم – إنسات كوميتيه، وراشد الصريدي برونزية وزن تحت 61 كجم – شباب كوميتيه، وبخيت محمد برونزية وزن تحت 52 كجم – ناشئين كوميتيه، وفيصل الخالدي برونزية وزن تحت 70 كجم – ناشئين كوميتيه، وندى خميس برونزية وزن تحت 61 كجم – ناشئات كوميتيه.