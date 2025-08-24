فوز البطائح على خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 24 أغسطس / وام / فاز البطائح على خورفكان 2-1 اليوم في استاد خالد بن محمد بالشارقة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

افتتح خورفكان التسجيل عن طريق ايلون مورتي بالدقيقة 42، وتعادل أولريش ميليكي للبطائح في الدقيقة 45، قبل أن تقدم جيانلوكا مونيز للبطائح في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد البطائح 3 نقاط، وبقي رصيد خورفكان عند 3 نقاط أيضا.