64 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

غزة في 24 أغسطس/ وام / استشهد 64 فلسطينيا وأصيب 278 بجروح جراء العلميات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العمليات الإسرائيلية إلى 62,686 شهيدا و157,951 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,842 شهيدا و 45,910 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 19 شهيدًا و123 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدا وأكثر من 15,431 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلًا.