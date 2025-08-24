ايفرتون يفوز على برايتون في الدوري الانجليزي

لندن في 24 أغسطس/ وام / فاز ايفرتون على برايتون 2-0 اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب هيل ديكينسون.

سجل ثنائية ايفرتون كل من ايمليان نادياي، وجيمس جارنر في الدقيقتين 23، و52.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ايفرتون 3 نقاط ، وبقي برايتون برصيد نقطة واحدة.

وبالجولة ذاتها تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد 1-1، وبالنتيجة ذاتها تعادل كريستال بالاس مع نتوتينجهام فورست.