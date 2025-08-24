انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة السلة

دبي في 24 أغسطس/ وام / أسفرت انتخابات اتحاد الإمارات لكرة السلة، التي أُجريت اليوم في مقر الاتحادات الرياضية بدبي، عن فوز كل من الأعضاء محمد صالح، وحمدان سعيد، وفريد القيواني، وإبراهيم حتاوي، وعلي الأميري.

كما تم اعتماد فوز عبداللطيف الفردان رئيساً للاتحاد بالتزكية، وغالية عبدالله المازمي عضواً ممثلاً للعنصر النسائي بالتزكية أيضا.

حضر الجمعية العمومية اليوم 18 ناديا وهم كل الأعضاء أصحاب الحق في التصويت.