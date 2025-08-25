103 % نسبة الفصل في القضايا بمحاكم دبي خلال النصف الأول

دبي في 25 أغسطس / وام / استعرضت المحاكم الابتدائية في محاكم دبي أبرز مؤشرات أدائها الإستراتيجية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت ارتفاعاً في معدل الفصل في القضايا إلى 103% مقارنة بـ 93% خلال الفترة نفسها من عام 2024، بعدما بلغ إجمالي القضايا المسجلة 35,051 قضية مقابل الفصل في 36,076 قضية.

جاء ذلك في الاجتماع التي عقدته المحاكم الابتدائية بدبي في محاكم دبي، برئاسة سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وبحضور رؤساء المحاكم المتخصصة، سعادة القاضي د. عبدالله سيف الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية، وسعادة القاضي جمال سالم الجابري، رئيس المحكمة التجارية، وسعادة القاضي عبدالله أحمد الكيتوب، رئيس المحكمة المدنية، وسعادة القاضي سالم محمد القايدي، رئيس المحكمة العقارية، وسعادة القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وسعادة القاضي خالد مبارك الشامسي، رئيس المحكمة العمالية.

وناقش الاجتماع نتائج أداء المحاكم الابتدائية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع التركيز على استعراض التحديات المطروحة والحلول المقترحة، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز المنظومة العدلية بما يتماشى مع رؤية دبي القضائية العالمية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي القضايا المسجلة بلغ 35,051 قضية مقابل الفصل في 36,076 قضية، حيث حققت المحاكم المختصة قفزات نوعية في كفاءة الفصل، من بينها المحكمة العقارية التي ارتفع معدل الفصل فيها من 77% إلى 133%، والمحكمة التجارية من 67% إلى 112%، فيما سجلت المحكمة الجزائية 103%، والمحكمة المدنية 99%، ومحكمة الأحوال الشخصية 95%.

كما تحسنت دقة الأحكام في عدد من المحاكم، حيث ارتفعت في المحكمة التجارية إلى 91.4%، وفي المحكمة المدنية إلى 93.4%، وفي المحكمة العقارية إلى 88.2%، وفي المحكمة العمالية إلى 94%، بينما سجلت المحاكم الابتدائية مجتمعة نسبة 89.4% مقارنة بـ 89% في العام الماضي.

واستعرض الاجتماع كفاءة جهاز التنفيذ القضائي الذي حقق نسبة تنفيذ كاملة بلغت 100% خلال النصف الأول من 2025، بتنفيذ 568,883 طلباً، فيما بلغت الطلبات المنفذة خلال الفترة نفسها من 2024 نحو 616,660 بنسبة 100% أيضاً.

وسلطت المناقشات الضوء على مؤشرات سرعة الفصل في القضايا، حيث انخفض متوسط مدة الحكم في محكمة الأحوال الشخصية من تاريخ التسجيل من 91 يوماً في 2024 إلى 57 يوماً في 2025، فيما تقلصت مدة الفصل من أول جلسة في المحكمة العمالية إلى 26 يوماً بعد أن كانت 52 يوماً، كما بلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 4,928 دعوى.

وأكد سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المحاكم الابتدائية تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار القضائي والتميُّز المؤسسي.

وأضاف أن المحاكم ستواصل تطوير أدائها عبر تبني حلول رقمية متقدمة وإجراء تحديثات دورية، لضمان مواكبة التطورات القانونية والقضائية العالمية استناداً إلى كفاءة وموثوقية المنظومة العدلية، بما يخدم رؤية دبي كمدينة تَنشُد المستقبل.