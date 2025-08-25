نمو الصادرات غير البترولية السعودية بنسبة 22.1% في يونيو و17.8% خلال الربع الثاني

الرياض 25 أغسطس/ وام/ أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم، نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من العام نفسه.

وأظهرت نتائج نشرة شهر يونيو استمرار نمو الصادرات غير البترولية "شاملة إعادة التصدير"، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بشهر يونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية "باستثناء إعادة التصدير" بنسبة 8.4%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أنه وفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، فيما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%، حيث أسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025، استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.

في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% خلال الربع الثاني من 2024 إلى 67.9% خلال الربع الثاني من 2025.

أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% خلال الربع الثاني من عام 2024.

- خلا -