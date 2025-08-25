"إمبريال كوليدج لندن للسكري" يعتمد هوية جديدة لتعزيز خبراته في طب الغدد الصماء

أبوظبي في 25 أغسطس / وام / أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لمجموعة M42 العالمية، اعتماد اسمه الجديد رسميًا ليصبح مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء"(ICLDEC"، وبذلك وسع المركز نطاق خدماته لتشمل مجموعة متكاملة من اختصاصات الغدد الصماء، إلى جانب استمراره في ريادة إدارة مرض السكري.

وتعكس الهوية الجديدة تطور المركز الطبيعي من خلال دمج أحدث التقنيات في مختلف تخصصات الغدد الصماء، بما يشمل الحالات المرتبطة بالتمثيل الغذائي والنمو والخصوبة وصحة الهرمونات.

ويجمع المركز أكثر من 50 اختصاصيًا وطبيب غدد صماء معتمدين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعله الأكبر والأكثر موثوقية في تقديم الرعاية المتخصصة لمرضى السكري واضطرابات الغدد الصماء في المنطقة، عبر أربعة مواقع إستراتيجية في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور علي أنيس الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة الرعاية العالمية للمرضى في M42 الإمارات والبحرين، أن طب الغدد الصماء يمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية للمجموعة، مشيرًا إلى أن الهوية الجديدة للمركز تعكس اتساع نطاق خدماته التخصصية بما يعزز ريادته في رعاية السكري والغدد الصماء.

وأضاف أن تسليط الضوء على خبرات المركز يؤكد التزامه بتقديم رعاية تخصصية متكاملة وهو ما سيحرص على إبرازه خلال مؤتمر السكري والغدد الصماء المرتقب في نوفمبر المقبل.

من جانبها قالت الدكتورة مي الجابر الرئيسة التنفيذية لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء ورعاية المرضى الخارجيين في M42، إن تغيير اسم المركز يتجاوز مجرد تحديث للهوية فهو يعكس رؤيتها المستقبلية والإنجازات التي يسعى المركز لتحقيقها دومًا لصالح المرضى، مؤكدة التزام المركز بتقديم رعاية صحية مستدامة ترتكز على التميز السريري والابتكار ومع توسيع نطاق خدماته يؤكد دوره كشريك موثوق في رعاية الغدد الصماء ليس فقط داخل الإمارات بل في مختلف أنحاء المنطقة.

ويعمل المركز حاليًا من خلال منشآته في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة مقدمًا طيفًا متكاملًا من خدمات طب الغدد الصماء لشريحة واسعة من المرضى ويعزز هذا التغيير في الاسم مكانة المركز بوصفه جهة رائدة في الرعاية التخصصية وشريكًا موثوقًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.