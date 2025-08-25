4 فرق تحافظ على سجل خالٍ من الهزائم بعد جولتين في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 25 أغسطس / وام / اختتمت منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وسط استمرار التنافس بين ثلاثة فرق على صدارة الفرق الأكثر صلابة دفاعياً، دون أن تتلقى أي خسارة أو أهداف في شباكها حتى الآن، وهي فرق النصر والوحدة وشباب الأهلي، بالإضافة إلى العين الذي لم يتلق أي خسارة لكن شباكه تلقت 3 أهداف في مباراتين.

وشهدت الجولة التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام، مواصلة فريقي العين والنصر حصد العلامة الكاملة، بعد فوز الأول على دبا بنتيجة 3-2، والثاني على عجمان بهدف دون رد، ليتقاسما صدارة جدول الترتيب بـ6 نقاط لكل منهما.

وحققت ثلاثة فرق فوزها الأول هذا الموسم، وهي الجزيرة بتغلبه على الشارقة 1-0، والظفرة بانتصاره على الوصل 3-1، والبطائح بفوزه على خورفكان 2-1، ليُسجل بذلك البطائح أول انتصار له في الجولة الثانية منذ مشاركته في دوري المحترفين.

وسُجل خلال الجولة 15 هدفاً، بمعدل 2.14 هدفاً في المباراة الواحدة، وكانت مباراة دبا والعين الأكثر تهديفاً بخمسة أهداف، فيما سجلت مباراتا الجزيرة والشارقة، والنصر وعجمان، أقل معدل تهديفي بهدف واحد في كل مباراة.

وابتسمت الأرض لأصحابها في ثلاث مواجهات، بفوز الظفرة على الوصل، والبطائح على خورفكان، والنصر على عجمان، بينما جاء التعادل الوحيد في الجولة بين الوحدة وشباب الأهلي، وهو التعادل الثامن بين الفريقين في استاد آل نهيان في عصر الاحتراف.

وعلى صعيد الهدافين، حافظ لابا كودجو لاعب العين على صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف، بعد تسجيله هدفاً في مرمى دبا، يليه كل من إيلتون فيليبي (خورفكان)، ونبيل فقير (الجزيرة)، وعمر خريبين (الوحدة)، بهدفين لكل منهم.

وشهدت الجولة الثانية إشهار 25 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء من قبل قضاة الملاعب.

من جانبه، أعرب سلافيسا يانكوفيتش، مدرب النصر، عن رضاه عن أداء لاعبيه بعد تحقيق الفوز الثاني توالياً، قائلاً: “جميع الفرق تتنافس على اللقب، ولا يزال الطريق طويلاً أمام الجميع. اللاعبون قدموا المطلوب أمام عجمان، وكنا قادرين على تسجيل مزيد من الأهداف. علينا مواصلة التطوير والعمل خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا”.